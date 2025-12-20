Disagi a Capodichino dopo la Supercoppa, gesto a sorpresa della Lega: che cosa è accaduto

Il Napoli è focalizzato sulla sfida contro il Bologna valevole per la finale di Supercoppa Italiana. Il successo per 2-0 contro il Milan regala alla formazione di Antonio Conte la chance di giocarsi un altro trofeo in un’annata ricca di gioia e successo. Per i tifosi presenti in Arabia Saudita il rientro è tuttavia stato piuttosto complesso per via di problematiche all’arrivo a Capodichino. La Lega Serie A ha voluto fare chiarezza, scusandosi per la situazione di disagio venutasi a creare.

Problemi a Capodichino per i tifosi di ritorno dalla Supercoppa: l’accaduto

Quest’oggi la Lega Calcio Serie A ha emanato un comunicato ufficiale in cui ha voluto mettere chiarezza dopo quanto accaduto all’aeroporto di Capodichino. I tifosi di rientro dal viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana hanno subito un disagio logistico che ha bloccato 130 di loro.

Come riportato all’interno della nota ufficiale, si sono verificati alcuni problemi legati alla documentazione dei passeggeri in transito per Milano, bloccati dalla Polizia di Frontiera per alcune ore rimanendo poi bloccati ed impossibilitati alla ripartenza a causa del superamento delle ore di lavoro da parte del personale di volo. Nessun problema per i tifosi del Napoli, che sono scesi senza alcun problema.

Pur non essendo colpevole in prima persona per l’accaduto, la Lega Serie A si è scusata con tutti coloro che hanno vissuto questo episodio. I vertici del calcio italiano si stanno inoltre adoperando per rimborsare le spese affrontate dai tifosi, chiedendo poi a DAZN un abbonamento annuale e alle rispettive società supportate un ingresso gratuito per la prossima sfida di campionato.