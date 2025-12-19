Supercoppa Italiana, la finale sarà Napoli – Bologna: azzurri a caccia della rivincita!

Il Bologna conquista la finale di Supercoppa Italiana battendo l’Inter e ora si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. I partenopei arrivano all’ultimo atto dopo il successo contro il Milan e si trovano di fronte una sfida tutt’altro che semplice. Per Conte sarà un banco di prova importante, contro una squadra che in campionato ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli azzurri. In palio c’è un trofeo che a Napoli manca dal 2014 e che rappresenta molto più di una semplice coppa.

Il Bologna sorprende ancora e vola in finale

La vittoria contro l’Inter conferma il momento positivo del Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù hanno mostrato compattezza, intensità e capacità di colpire nei momenti chiave della semifinale, guadagnandosi con merito l’accesso alla finale. Una prova di forza che rafforza l’identità di una squadra sempre più solida e consapevole dei propri mezzi.

I rossoblù hanno messo in difficoltà la squadra di Chivu più volte, mostrando tutto il suo potenziale. I vincitori della Coppa Italia, dunque, affronteranno i vincitori dell’ultimo Scudetto.

Conte ritrova il Bologna: un precedente che pesa

Per Antonio Conte, la finale rappresenta anche una sfida personale. Il Napoli arriva all’appuntamento dopo il successo contro il Milan, ma non può ignorare il precedente recente in campionato. Nell’ultimo incrocio, infatti, il Bologna ha battuto i partenopei 2-0, mettendoli in seria difficoltà sotto il profilo del gioco e dell’intensità.

Quel risultato è un campanello d’allarme. Conte lo sa e chiederà una partita attenta, fatta di equilibrio e concentrazione, per evitare gli errori visti in quella occasione. Il Bologna di Italiano ha dimostrato di saper colpire con precisione quando trova spazi.

Un trofeo che Napoli aspetta da dieci anni

La Supercoppa Italiana manca a Napoli dal 2014. Un dato che pesa e che rende questa finale ancora più significativa. Per i campioni d’Italia non sarà solo una partita da vincere, ma un passaggio simbolico per consolidare il nuovo ciclo avviato con Conte.

Servirà una prestazione matura, senza frenesia. Il Bologna ha già dimostrato di essere un avversario scomodo. Il Napoli, per riportare il trofeo in città, dovrà dimostrare di aver imparato dalle difficoltà recenti e di saperle trasformare in forza.