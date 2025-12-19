Occhio Napoli, Italiano accende subito la finale: “Vogliamo vincere!, poi sulle differenze con il campionato

Il Bologna vola in finale di Supercoppa Italiana dopo la vittoria contro l’Inter e si prepara ad affrontare il Napoli di Antonio Conte. In conferenza stampa, Vincenzo Italiano guarda già avanti e inquadra una sfida completamente diversa rispetto al precedente di campionato. La finale, spiega il tecnico rossoblù, cambia tutto. Emozioni, pressione e valore della partita impongono un livello di attenzione ancora più alto.

Italiano: “La finale non è il campionato, Napoli diverso”

Italiano parte dal precedente favorevole contro il Napoli, ma invita a non trarre conclusioni affrettate.

“Mi sento di dire che la partita di campionato è andata bene per noi. Il campionato è lungo e dopo quella sconfitta il Napoli è ripartito a suon di vittorie”.

Il tecnico rossoblù sottolinea come la finale abbia un peso completamente diverso.

“La finale è una storia diversa: è una gara secca che ti regala emozioni. Ci giochiamo tantissimo e siamo consapevoli di affrontare una squadra forte. Servirà una prestazione superlativa”.

Il Napoli visto contro il Milan e il cambio di sistema

Italiano conferma di aver seguito con attenzione la semifinale tra Napoli e Milan, cogliendo segnali importanti sul piano tattico.

“Abbiamo visto la partita contro il Milan. Il Napoli nelle ultime uscite ha cambiato sistema di gioco: è diverso rispetto a quello affrontato in campionato, ora dobbiamo studiarli bene”.

Rispetto, ambizione e il tema degli uomini chiave

Italiano ribadisce il massimo rispetto per il Napoli, ma senza rinunciare all’ambizione.

“Grande rispetto per il Napoli, ma noi ci giocheremo le nostre carte. Siamo pronti e sono contento della squadra che ha risposto presente. Abbiamo Immobile che è un campione: averlo a disposizione è solo un bene”.

Il Bologna arriva alla finale con idee chiare, rispetto per l’avversario e la convinzione di potersi giocare una partita secca senza timori.