Home ->

Copertina Calcio Napoli

Napoli-Milan, emergono nuovi retroscena: la discussione non si placa

di
Polemiche per Napoli-Milan.

Il Napoli di Antonio Conte ha passato il turno in Supercoppa in un clima di grandi proteste. Non solo le parole pesanti usate da Allegri a far rumore, né le reazioni a queste ultime. In molti hanno critica anche la direzione della partita da parte dell’arbitro. Luca Zufferli non ha gestito nel migliore dei modi alcuni episodi.

Arbitraggio a sfavore del Napoli? Zufferli contestato dopo la partita

È vero, il Napoli può esultare per aver raggiunto la finale, ma l’arbitraggio non è passato in secondo piano. I giocatori azzurri hanno protestato molto per i falli commessi da Adrien Rabiot, primo ammonito della partita, e per il contrasto in area di rigore tra Maignan e Politano.

Zufferli contestato.
L’arbitraggio di Zufferli in Napoli-Milan ha fatto storcere il naso.

Dalle immagini della Ref Cam diffuse dalla Serie A, poi, sono emersi alcuni dialoghi tra l’arbitro e i giocatori del Napoli. In più occasioni Zufferli si è mostrato ironico e indisponente. Un atteggiamento che non ha fatto piacere alla società e ai tifosi.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie