Napoli-Milan, emergono nuovi retroscena: la discussione non si placa

Il Napoli di Antonio Conte ha passato il turno in Supercoppa in un clima di grandi proteste. Non solo le parole pesanti usate da Allegri a far rumore, né le reazioni a queste ultime. In molti hanno critica anche la direzione della partita da parte dell’arbitro. Luca Zufferli non ha gestito nel migliore dei modi alcuni episodi.

Arbitraggio a sfavore del Napoli? Zufferli contestato dopo la partita

È vero, il Napoli può esultare per aver raggiunto la finale, ma l’arbitraggio non è passato in secondo piano. I giocatori azzurri hanno protestato molto per i falli commessi da Adrien Rabiot, primo ammonito della partita, e per il contrasto in area di rigore tra Maignan e Politano.

Dalle immagini della Ref Cam diffuse dalla Serie A, poi, sono emersi alcuni dialoghi tra l’arbitro e i giocatori del Napoli. In più occasioni Zufferli si è mostrato ironico e indisponente. Un atteggiamento che non ha fatto piacere alla società e ai tifosi.