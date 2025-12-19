Napoli, che novità! Lanciata la collezione di retro jumper: le FOTO

Il Napoli ha presentato una nuova collezione tutta da scoprire: è arrivata infatti la retro jumper 2025/2026, con le rispettive foto che stanno già facendo il giro del web e dei social. Di seguito tutti i dettagli.

Il comunicato del Napoli

Come comunicato in via ufficiale dal Napoli:

“SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club, reinterpretate in chiave contemporanea. Un progetto che nasce dall’incontro tra calcio e stile, pensato per accompagnare i tifosi durante tutto il periodo invernale e non solo. I retro jumper SSC Napoli si ispirano ad alcune delle maglie più iconiche della storia azzurra, trasformando elementi simbolici del passato in capi moderni e collezionabili. Un omaggio al football heritage di SSC Napoli, reso attuale attraverso una forte identità visiva e richiamato dall’etichetta tessuta applicata sul fondo del capo, nel percorso di avvicinamento al centenario del club”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC Napoli (@officialsscnapoli)



La collezione è composta da tre varianti: