Napoli, che novità! Lanciata la collezione di retro jumper: le FOTO

Il Napoli ha presentato una nuova collezione tutta da scoprire: è arrivata infatti la retro jumper 2025/2026, con le rispettive foto che stanno già facendo il giro del web e dei social. Di seguito tutti i dettagli.
Il comunicato del Napoli
Come comunicato in via ufficiale dal Napoli:
“SSC Napoli presenta la nuova collezione di retro jumper 2025/2026, tre modelli che celebrano la storia e l’estetica senza tempo del club, reinterpretate in chiave contemporanea. Un progetto che nasce dall’incontro tra calcio e stile, pensato per accompagnare i tifosi durante tutto il periodo invernale e non solo. I retro jumper SSC Napoli si ispirano ad alcune delle maglie più iconiche della storia azzurra, trasformando elementi simbolici del passato in capi moderni e collezionabili. Un omaggio al football heritage di SSC Napoli, reso attuale attraverso una forte identità visiva e richiamato dall’etichetta tessuta applicata sul fondo del capo, nel percorso di avvicinamento al centenario del club”.
La collezione è composta da tre varianti:
- “Retro jumper Azzurro Vintage – Un retro jumper che richiama l’immagine più immediata e riconoscibile del Napoli. Il classico azzurro è al centro di un design pulito, che valorizza i simboli del club in modo diretto. La scritta SSC Napoli sul fronte e la sigla SSCN sul retro si integrano con lo scudetto tricolore, componendo un capo che esprime continuità con la storia azzurra”.
- “Retro jumper Bianco – Ispirato a una delle maglie più iconiche della storia del club, questo retro jumper riprende elementi grafici che hanno segnato l’identità visiva del Napoli. Il fondo bianco è attraversato da due bande diagonali azzurre che definiscono il disegno del capo, mentre il logo SSC Napoli sul petto rafforza il legame con la tradizione”.
- “Retro jumper Blu – Un retro jumper che guarda alle divise degli anni Novanta e a una fase in cui lo stile ha iniziato a diventare parte integrante del racconto calcistico. Il profondo blu navy, abbinato alle maniche azzurre, fa da base a un motivo grafico a punte verticali che si sviluppa sul petto e accompagna visivamente il movimento del capo, rendendolo immediatamente riconoscibile. La collezione sarà disponibile da oggi, venerdì 19 dicembre, presso i negozi diretti SSC Napoli (Via Calabritto, Piazza San Domenico, Stazione Centrale e Centro Commerciale Campania), sull’Official Online Store SSC Napoli e presso i rivenditori autorizzati”.