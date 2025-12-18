Il Napoli vince contro il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund e accede così in finale. La Supercoppa Italiana ha dunque la sua prima finalista, in attesa del match di domani tra Bologna e Inter, che chiuderà il quadro e darà le finaliste della Supercoppa Italiana che si sfideranno lunedì dalle ore 20:00. Nel frattempo, con la finale raggiunta, il Napoli ha già incassato una cifra importante.

Napoli in finale di Supercoppa: arriva il primo incasso

La finale conquistata dai ragazzi di Antonio Conte è naturalmente importante dal punto di vista del campo, vista la possibilità di poter ottenere un trofeo, sia dal punto di vista emotivo.

Oltre questo, c’è anche il fattore economico, che non va mai in secondo piano. Con il successo sul Milan, e la finale conquistata, il Napoli ha già sicuramente incassato 6.7 milioni di euro. In caso di sconfitta, cosa che è accaduta ai rossoneri, il montepremi si sarebbe invece fermato a 2.4 milioni di euro.

L’incasso in caso di vittoria: montepremi da oltre 10 milioni

In caso di vittoria lunedì sera contro una tra Bologna e Inter, l’incasso sarebbe naturalmente superiore, e aumenterebbe non di poco. Dai 6.7 milioni attuali, si passerebbe a 9.5 milioni di euro per la vittoria del trofeo.

A questi, però, si aggiunge l’amichevole contro la vincitrice della Supercoppa Saudita, che porta un ulteriore incasso di 1.5 milioni di euro. Per questo, si arriverebbe a circa 11 milioni di euro totali.