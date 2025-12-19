Allegri-Oriali, che mazzata per il rossonero: condanna netta dai piani alti del calcio italiano

Il Napoli si prepara a conoscere l’avversaria per la finale di Supercoppa italiana. Nel frattempo, però, la società resta allerta per la situazione legata a Massimiliano Allegri. Gli azzurri pretendono provvedimenti, che molto probabilmente arriveranno. Nel frattempo, è arrivata la condanna del Presidente della FIGC.

Gravina contro Allegri: “Atteggiamenti inguardabili”

Gabriele Gravina si è schierato contro gli atteggiamenti di Allegri, il quale è andato giù pesante nei confronti di Lele Oriali:

“Dobbiamo riacquistare il senso dell’educazione, quei movimenti e quegli atteggiamenti in panchina sono inguardabili, è una moda per apparire più interessante, si è convinti sbagliando che più si urla più si influenzano le scelte del arbitro. Basta con queste aggressioni continue. Parliamo sempre di fair play e di etica, ce lo stampiamo sulle maglie, facciamo campagne poi andiamo in campo e ci sputiamo addosso, non va bene.”

Napoli, testa alla finale: questa sera il nome dell’avversaria

L’intervento del presidente della FIGC a margine del consiglio federale non lascia spazio ad interpretazioni. Lo ‘show’ di Allegri non è piaciuto a nessuno e non è sicuramente un buon esempio per chi segue e ama questo sport.

Una pagina spiacevole, che il club azzurro vuole mettere da parte per concentrarsi sulla finale. Questa sera Inter e Bologna si affronteranno per raggiungere il Napoli in finale.