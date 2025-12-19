Scontro Allegri-Oriali, c’è chi “critica” il comunicato del Napoli: avete sentito?

Il comunicato della SSC Napoli contro Massimiliano Allegri continua a far discutere. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana, lo scontro verbale tra l’allenatore del Milan e Gabriele Oriali ha acceso il dibattito anche fuori dal campo. A intervenire è Ivan Zazzaroni che ha espresso pubblicamente la propria perplessità sul senso e sui contenuti della presa di posizione del club azzurro.

Il comunicato del Napoli e il caso Allegri-Oriali

Nel testo diffuso dal Napoli si parla di una condanna netta dell’atteggiamento di Massimiliano Allegri, accusato di aver insultato pesantemente Gabriele Oriali alla presenza di numerose persone e in diretta televisiva. Un episodio avvenuto durante la semifinale di Supercoppa Italiana, con il club partenopeo che ha chiesto implicitamente un intervento degli organi competenti.

Secondo la ricostruzione ufficiale, l’episodio non poteva passare inosservato, anche per la presenza di 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento. Una posizione forte, che però non ha convinto tutti.

L’opinione di Ivan Zazzaroni sul caso Allegri-Conte

Ivan Zazzaroni ha commentato il comunicato con toni critici, mettendo in discussione la necessità stessa della presa di posizione societaria.

Il direttore del Corriere dello Sport sottolinea come episodi di tensione verbale facciano parte del calcio, soprattutto in contesti ad alta pressione come una semifinale. Per Zazzaroni, il tutto sarebbe dovuto restare confinata al terreno di gioco e agli organi preposti.

Un altro passaggio centrale riguarda la figura di Gabriele Oriali, dirigente di grande esperienza e uomo di campo da oltre sessant’anni. Secondo il giornalista, non c’era alcun bisogno di una protezione societaria. Insomma, è chiaro che il caso Allegri-Oriali continuerà a far discutere.