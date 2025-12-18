Home ->

Copertina Calcio Napoli

Napoli-Milan, Neres e Hojlund super: azzurri in finale

di
Neres e Hojlund decidono Napoli-Milan

Il Napoli supera per 2-0 il Milan grazie alle reti di Neres e Hojlund e strappa il pass per la finale di lunedì prossimo, 22 dicembre, contro una tra Inter e Bologna. Un gol per tempo, con il brasiliano che batte Maignan dopo una super giocata di Hojlund, e raddoppio proprio del norvegese con una conclusione ad incrociare sul secondo palo che chiude definitivamente la partita.

Napoli-Milan: Conte batte Allegri, decisivo un super Hojlund

Dopo due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese, il Napoli si riprende e ritrova la vittoria nella semifinale di Supercoppa Italiana. La squadra di Antonio Conte amministra nel primo tempo, rischiando solamente intorno al 35′ con una conclusione alta di Nkunku, che spreca un’ottima chance. Pochi minuti più tardi è Neres a finalizzare un assist magistrale di Hojlund, dopo una super giocata in area.

Nella ripresa ancora il Napoli pericoloso, con una conclusione all’incrocio di Rrahmani, respinta da un grande intervento di Maignan. Lo stesso portiere francese non è invece perfetto sul tiro ad incrociare di Hojlund, che trova il raddoppio e chiude la pratica. Prestazione sontuosa da parte del centravanti norvegese, che ora punta alla finale di lunedì. Gli azzurri attendono ora di scoprire l’avversaria, che sarà una tra Bologna e Inter.

Claudio Mancini

Claudio Mancini, giornalista pubblicista con oltre 6 anni di esperienza nel settore tra stampa online, live streaming, TV e social media. Lavoro per testate come SpazioNapoli.it, Calciomercato.it e TVPlay.it ricoprendo diversi ruoli tra cui: conduttore, opinionista, autore di format, redattore, telecronista, speaker e creator. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 183232 LinkedIn: linkedin.com/in/claudio-mancini-597952319 Instagram: https://www.instagram.com/cloudmancio/ TikTok: https://www.tiktok.com/@cloudmancio Facebook: https://www.facebook.com/cloud.mancio X: https://x.com/CloudMancio
Gestione cookie