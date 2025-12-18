Napoli, il nuovo acquisto è già ai saluti: quattro club su di lui

Luca Marianucci potrebbe salutare gli azzurri già a gennaio, seppur non in via definitiva. Arrivato in estate dall’Empoli, il classe 2004 del Napoli ha trovato pochissimo spazio sotto la guida di Antonio Conte, scendendo in campo solo in una partita di campionato. Quattro squadre di Serie A lo seguono da vicino: possibile la cessione in prestito per sei mesi.

Marianucci, il minutaggio scarso inizia a pesare

Da quando è approdato a Napoli, Marianucci ha collezionato appena novanta minuti complessivi, tutti nella sfida contro il Milan a San Siro. Conte ha preferito finora affidarsi a centrali più esperti, lasciando il ragazzo spesso in panchina.

Col mercato di gennaio alle porte, il ventunenne potrebbe lasciare temporaneamente gli azzurri, per trovare continuità altrove e tornare più forte e strutturato di prima. E le pretendenti non mancano affatto: ben quattro squadre di Serie A tenteranno di convincere il Napoli e il ragazzo.

Napoli, quattro club in corsa per Marianucci: la formula dell’affare

Come riportato da Nicolò Schira, ben quattro club hanno manifestato interesse concreto per portarlo via in prestito. In prima fila c’è la Cremonese, che appare la più convinta e al momento in vantaggio nella trattativa.

Subito dietro seguono Genoa, Torino e Cagliari, che cercano rinforzi in difesa e vedono in lui un’opzione giovane ma già pronta. La formula del prestito secco per sei mesi accomuna le richieste: sarà il Napoli che valuterà la destinazione più adatta al suo percorso.