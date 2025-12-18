ULTIM’ORA – Mainoo-Napoli, c’è l’annuncio di Romano: arriva la decisione del giocatore

Kobbie Mainoo è sempre più al centro di voci di mercato: Fabrizio Romano ha svelato che gli azzurri vedono in lui un rinforzo chiave per il centrocampo, con il ragazzo che gradisce la destinazione. Il giovane centrocampista dello United cerca maggiore continuità: aumentano le possibilità di un prestito.

“Preferisce il Napoli”: Romano svela la verità su Mainoo

Il momento che ha fatto più discutere sul trasferimento di Mainoo, è stato quello durante la sfida tra Manchester United e Bournemouth: il fratello di Kobbie, presente in tribuna, ha indossato una t-shirt con un messaggio inequivocabile: “Free Kobbie Mainoo“. Un segnale potente, che arriva in un periodo di scarso utilizzo del fratello sotto la guida di Ruben Amorim.

Ma non solo la famiglia sembra spingere per un cambiamento: anche il ragazzo è stanco di stare in panchina. E proprio poco fa, Fabrizio Romano ha svelato via Facebook che Kobbie vuole lasciare lo United in prestito. Ma non è tutto: a quanto pare, preferirebbe proprio il Napoli.

Gli azzurri fanno sul serio: Mainoo è una priorità

Gli azzurri considerano Mainoo un obiettivo prioritario per gennaio. Romano ha più volte spiegato che il club partenopeo è pronto a premere sull’acceleratore, convinto del potenziale del 20enne inglese. A rassicurare il giocatore ci sarebbero anche le storie di successo di Scott McTominay e Rasmus Hojlund, che a Napoli hanno ritrovato spazio e rendimento.

Nonostante i segnali positivi, però, senza il consenso dei Red Devils l’operazione rischia di arenarsi. Per il Napoli è una priorità, ma serve pazienza: bisogna prima convincere gli inglesi a lasciar partire un altro talento in direzione Napoli.