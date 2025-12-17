Napoli-Milan, Allegri in conferenza non si fida di Conte: “L’ha sempre fatto”

Il Napoli arriva a Riyadh con due sconfitte alle spalle, non il migliore dei modi per affrontare una semifinale di Supercoppa. Gli azzurri, tuttavia, hanno voglia di riscattarsi e raggiungere la finale. Per farlo, però, dovranno vedersela con un Milan che non ha intenzione di mollare un centimetro. Massimiliano Allegri ha parlato della sfida in conferenza stampa.

Supercoppa, Allegri preoccupato: per lui il Napoli sarà ‘arrabbiato’

Quella di domani sarà una partita difficile per entrambe le formazioni in campo. Anche il Milan, infatti, ha vinto solo una delle ultime tre partite, in rimonta contro il Torino. Due squadre forti, ma in un momento di leggera difficoltà, pronte a darsi battaglia:

Affronteremo un Napoli molto arrabbiato per le due sconfitte consecutive, anche per loro la Supercoppa è un obiettivo. Conte comunque nei momenti di difficoltà tira fuori sempre il meglio, noi dobbiamo prepararci mentalmente per affrontare le difficoltà. Servirà una gran partita dal punto di vista tecnico.

Queste le parole di Max Allegri, che ha già battuto il Napoli in questa stagione.

Conte contro Allegri, sfida ad alta quota

Il Milan ha vinto l’ultima edizione della Supercoppa italiana e ha tutte le intenzioni di ripetersi. Allegri vuole tornare a vincere in rossonero, ma Conte brama il suo secondo trofeo con il Napoli. Una sfida difficile, tanto quanto affascinante, tra due degli allenatori più vincenti nella storia del calcio italiano. Conte è pronto a schierare i suoi uomini migliori, perché non vuole commettere passi falsi. Lobotka ci sarà dall’inizio, ma Olivera sarà costretto al forfait.