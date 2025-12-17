ULTIM’ORA – Napoli, altro infortunio: ha saltato l’allenamento odierno

Archiviate le ultime prestazioni poco convincenti, prima la sconfitta in Champions League contro il Benfica poi in campionato contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte è volato alla volta di Riad per giocarsi il primo trofeo stagionale. Propio questa mattina, alla viglia della semifinale contro il Milan, Mathias Olivera ha saltato l’allenamento di squadra per infortunio.
Napoli, infortunio Olivera: la prima diagnosi
Nella giornata di ieri, gli azzurri sono arrivati a Riad per la Supercoppa italiana. La squadra guidata da Antonio Conte si giocherà il primo obiettivo stagionale, che può valere tanto anche in termini di morale per il proseguo della stagione. I campioni d’Italia affronteranno prima il Milan in semifinale, poi la vincente tra Bologna e Inter nell’eventuale finale.
Proprio da Riad, però, arrivano brutte notizie per l’allenatore salentino. Mathias Olivera non ha preso parte all’allenamento odierno per un leggero affaticamento al polpaccio: il terzino uruguaiano molto probabilmente salterà la semifinale, le sue condizioni saranno valutate con tutti gli esami del caso.
Napoli, gli infortuni non danno tregua
Nuovo giorno, nuovo infortunio per il Napoli di Antonio Conte. Sembra quasi una maledizione, ma da inizio anno gli azzurri sono falcidiati dagli infortuni. Dopo essere rimasti con la coperta corta a centrocampo, al punto da dover cambiare modulo, ora arriva lo stop per Olivera che salterà, con ogni probabilità, la gara di domani sera.