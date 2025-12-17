Home ->

Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo la finale!”, poi le parole sui tanti impegni

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa contro il Milan

Conto alla rovescia per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Alla vigilia della prima semifinale, in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte ha parlato Giovanni Di Lorenzo.

Napoli-Milan, le parole in conferenza stampa di Di Lorenzo

SUL MOMENTO DEL NAPOLI: “Penso che arriviamo bene, stiamo bene ed è vero che nell’ultima partita abbiam perso ma questa è un’altra competizione. Vogliamo giocarcela a viso aperto e non vediamo l’ora di scendere in campo, la squadra sta bene!”.

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN: “I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andar in finale nei minuti regolamentari, l’obiettivo è quello, la squadra è pronta e sappiamo che affronteremo una squadra forte, con grandi giocatori e la concentrazione è massima”.

SUI TANTI IMPEGNI: “Siamo professionisti, siamo abituati a giocare sempre. Uno gioca come si allena, io cerco di farlo sempre al meglio. Giocare tante partite è dispendioso a livello mentale sicuramente ma siamo professionisti e siamo pronti anche a questo”.

SUL SUO RUOLO: “Per quanto riguarda il mio ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione, il ruolo passa in secondo piano. La preparazione della partita? Siamo pronti, abbiamo avuto una battuta d’arresto ma la squadra vuole giocarsi questo trofeo”.

QUATTRO PRIMAVERA IN PRIMA SQUADRA: “Sono ragazzi che si allenano con la squadra, cerchiamo di metterli nelle migliori condizioni di esprimersi”.

SULLA FASE DIFENSIVA: “Sappiamo che la partita di domani passerà tanto anche da come ci difenderemo. Quando si difende bene poi si attacca meglio, ci lavoriamo tanto ed è un aspetto che coinvolge tutta la squadra. Conta quello che succederà in campo, affrontiamo una grande squadra con grandi calciatori ma siamo pronti e cercheremo di arrivare in finale”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
