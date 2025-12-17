Di Lorenzo in conferenza: “Vogliamo la finale!”, poi le parole sui tanti impegni

Conto alla rovescia per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Alla vigilia della prima semifinale, in conferenza stampa insieme ad Antonio Conte ha parlato Giovanni Di Lorenzo.

Napoli-Milan, le parole in conferenza stampa di Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Milan.

SUL MOMENTO DEL NAPOLI: “Penso che arriviamo bene, stiamo bene ed è vero che nell’ultima partita abbiam perso ma questa è un’altra competizione. Vogliamo giocarcela a viso aperto e non vediamo l’ora di scendere in campo, la squadra sta bene!”.

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN: “I rigori sono una lotteria, noi vogliamo andar in finale nei minuti regolamentari, l’obiettivo è quello, la squadra è pronta e sappiamo che affronteremo una squadra forte, con grandi giocatori e la concentrazione è massima”.

SUI TANTI IMPEGNI: “Siamo professionisti, siamo abituati a giocare sempre. Uno gioca come si allena, io cerco di farlo sempre al meglio. Giocare tante partite è dispendioso a livello mentale sicuramente ma siamo professionisti e siamo pronti anche a questo”.

SUL SUO RUOLO: “Per quanto riguarda il mio ruolo dipende dal mister, io sono a disposizione, il ruolo passa in secondo piano. La preparazione della partita? Siamo pronti, abbiamo avuto una battuta d’arresto ma la squadra vuole giocarsi questo trofeo”.

QUATTRO PRIMAVERA IN PRIMA SQUADRA: “Sono ragazzi che si allenano con la squadra, cerchiamo di metterli nelle migliori condizioni di esprimersi”.

SULLA FASE DIFENSIVA: “Sappiamo che la partita di domani passerà tanto anche da come ci difenderemo. Quando si difende bene poi si attacca meglio, ci lavoriamo tanto ed è un aspetto che coinvolge tutta la squadra. Conta quello che succederà in campo, affrontiamo una grande squadra con grandi calciatori ma siamo pronti e cercheremo di arrivare in finale”.