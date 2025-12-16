De Bruyne, grandissima notizia sul suo recupero: avete saputo?

Il Napoli vuole mettersi alle spalle la doppia sconfitta, prima contro il Benfica poi Udinese, e concentrarsi sul primo trofeo stagionale. Per la semifinale di Supercoppa italiana, in programma giovedì 18 dicembre, Antonio Conte recupera parzialmente Romelu Lukaku, partirà con la squadra ma difficile immaginarlo in campo, mentre bisognerà attendere ancora un pò prima di rivedere Kevin De Bruyne: arrivata in queste ore una novità sul suo recupero.

Napoli, novità De Bruyne: i tempi sul rientro

Arrivano novità incoraggianti sul recupero dall’infortunio di Kevin de Bruyne. Il fuoriclasse belga, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha iniziato la riabilitazione, togliendo, finalmente, le stampelle: inizia a vedersi la luce in f0ndo al tunnel.

Di seguito le parole del noto quotidiano sul recupero del campione belga:

“Più complesso il percorso di De Bruyne, che ha iniziato l’iter riabilitativo e ha messo da parte le stampelle. Il rientro è previsto tra febbraio e marzo“.

Napoli, continua l’emergenza a centrocampo

Ottime notizie, dunque, per Kevin De Bruyne, ma Antonio Conte dovrà fare a meno ancora per un po’ di tempo del belga. Non solo del numero 11: per quanto concerne il centrocampo, anche Anguissa e Gilmour sono ancora ai box e torneranno solo nel 2026: emergenza ancora viva per gli azzurri, che cercheranno rimedio nei primi giorni del prossimo calciomercato di gennaio, ormai alle porte.