Verso la Supercoppa, Leao out contro il Napoli? Ci sono novità

La Supercoppa Italiana entra nel vivo e il Napoli guarda con attenzione a ciò che accade in casa Milan. La semifinale contro i rossoneri, in programma giovedì in Arabia Saudita, potrebbe essere segnata dall’assenza di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è in dubbio e Massimiliano Allegri riflette sul suo impiego. Una situazione che cambia gli equilibri offensivi del Milan e che può pesare anche sul piano gara del Napoli, chiamato a leggere in anticipo le possibili scelte dell’avversario.

Le condizioni di Leao in vista di Napoli-Milan

Rafa Leao partirà con il Milan alla volta dell’Arabia Saudita, ma la sua presenza in campo contro il Napoli resta tutt’altro che certa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola chiarisce il quadro, sottolineando come il numero 10 rossonero sia ancora in bilico.

Allegri non vuole correre rischi inutili e valuterà le sensazioni del giocatore solo nelle ore che precedono la gara. Per il Napoli di Antonio Conte potrebbe aprirsi così uno scenario diverso.

Le alternative offensive di Allegri

Senza Leao e con Santiago Gimenez già escluso, il Milan è costretto a ridisegnare il proprio attacco. Secondo quanto riportato, Christian Pulisic è sicuro di una maglia da titolare. Accanto all’americano, Allegri riflette su più soluzioni.

Il suo compagno di reparto dovrebbe essere Christopher Nkunku, a meno che Allegri non decida di avanzare Ruben Loftus-Cheek al fianco dell’americano.

Nkunku resta l’opzione principale, anche se il suo rendimento è ancora in crescita. Una scelta che il Napoli dovrà tenere in considerazione nella preparazione della gara, specie nella gestione delle transizioni offensive avversarie.

Il punto di vista del Napoli

Per il Napoli, che punta a conquistare la Supercoppa Italiana, l’eventuale assenza di Leao rappresenta un fattore non secondario. Meno strappi, meno uno contro uno, più prevedibilità. Ma anche un Milan potenzialmente più compatto e disposto al sacrificio.

La sensazione è che Allegri deciderà solo all’ultimo. Il Napoli osserva, studia e si prepara. Perché, con o senza Leao, una semifinale resta una partita che non ammette distrazioni, sia da una parte che dall’altra.