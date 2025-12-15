Napoli su Mainoo: Amorim rompe il silenzio sul futuro del giocatore

Il ko di Udine pesa, ma è tempo di guardare avanti e al futuro degli azzurri. Giovedì c’è la Supercoppa e il Napoli non vuole fallire l’appuntamento, nonostante i tanti infortuni. Proprio quegli infortuni, soprattutto nel reparto di centrocampo, che ha spinto la dirigenza a muoversi in maniera decisa per gennaio, rimettendo nel mirino Kobbie Mainoo, sempre più ai margini del progetto dei Red Devils. E a parlare dell’inglese è stato proprio il suo tecnico Ruben Amorim.

“Ne parlerò con lui”, il tecnico portoghese parla chiaro

È intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday night di Premier, dove il suo Manchester United affronterà nella serata di oggi il Bournemouth. Amorin ha parlato proprio del suo giovane centrocampista, con parole chiare e dirette sul futuro di Mainoo. Di seguito le sue parole: