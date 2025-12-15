Home ->

“Nuovi contatti, si può chiudere”: mercato Napoli, novità importanti

Contro l’Udinese è apparso evidente come, al momento, la rosa a disposizione di Antonio Conte non sia numericamente all’altezza. Il tecnico azzurro, a causa dell’emergenza infortuni, ha dovuto schierare nuovamente la stessa formazione, apparsa stanca e poco lucida. Il mercato di gennaio dovrà portare a Napoli almeno un nuovo centrocampista, con Kobbie Mainoo che rappresenta il primo obiettivo del direttore sportivo Manna.

Napoli, nuovi contatti con gli agenti di Mainoo

Kobbie Mainoo è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira, sono previsti già nei prossimi giorni nuovi colloqui diretti tra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del calciatore. Le parti continueranno a lavorare per provare a portare a termine l’operazione con la formula del prestito.

Il centrocampista inglese non ha ancora deciso il suo futuro ma la sua volontà sembra essere quella di lasciare il Manchester United per poter giocare con maggiore continuità.

