Napoli, il passo falso accende la sfida Scudetto: nuova pretendente?

L’ultima giornata di campionato ha offerto spunti chiari e contrasti evidenti. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha tracciato una linea netta tra chi ha rallentato e chi invece ha ritrovato slancio. Il Milan ha fatto mezzo passo falso, il Napoli si è fermato del tutto, mentre la Juventus ha risposto con una vittoria pesante a Bologna. Un successo che va oltre il risultato e che, secondo Caressa, racconta una squadra ritrovata nell’intensità, nello spirito e nel senso di appartenenza.

Napoli e Milan frenano, la Juventus ne approfitta

Il racconto di Caressa parte dalla fotografia della giornata. Il Milan rallenta, il Napoli inciampa in modo più netto, lasciando spazio a chi ha saputo sfruttare l’occasione. La Juventus, vincente in trasferta contro il Bologna, è la squadra che esce meglio dal turno.

“Abbiamo assistito a un mezzo passo falso del Milan, ma a un passo falso intero da parte del Napoli. Bene invece la Juventus in trasferta contro il Bologna”.

Il successo bianconero pesa anche per la classifica. La Juve sale a quota 26 punti e rimette pressione alle rivali dirette, riaprendo scenari che solo poche settimane fa sembravano chiusi.

La vittoria di Bologna e il segnale di intensità

Caressa sottolinea come la Juventus vista al Dall’Ara sia stata la più intensa della stagione. Una squadra viva, compatta, capace di soffrire e colpire. Il gol decisivo arriva nel secondo tempo con Juan David Cabal, ma il valore della prestazione va oltre il singolo episodio.

“Al contrario di Milan e Napoli, si rilancia la Juve. Una buona Juventus, al di là del gol”.

Un segnale importante anche in chiave Champions League, mentre il calendario propone sfide delicate come Roma-Como, con Gasperini chiamato a rispondere per non perdere terreno e Fabregas che potrebbe rilanciarsi.