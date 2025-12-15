Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, il passo falso accende la sfida Scudetto: nuova pretendente?

Conte in panchina prima della sfida alla Roma

L’ultima giornata di campionato ha offerto spunti chiari e contrasti evidenti. A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha tracciato una linea netta tra chi ha rallentato e chi invece ha ritrovato slancio. Il Milan ha fatto mezzo passo falso, il Napoli si è fermato del tutto, mentre la Juventus ha risposto con una vittoria pesante a Bologna. Un successo che va oltre il risultato e che, secondo Caressa, racconta una squadra ritrovata nell’intensità, nello spirito e nel senso di appartenenza.

Napoli e Milan frenano, la Juventus ne approfitta

Il racconto di Caressa parte dalla fotografia della giornata. Il Milan rallenta, il Napoli inciampa in modo più netto, lasciando spazio a chi ha saputo sfruttare l’occasione. La Juventus, vincente in trasferta contro il Bologna, è la squadra che esce meglio dal turno.

“Abbiamo assistito a un mezzo passo falso del Milan, ma a un passo falso intero da parte del Napoli. Bene invece la Juventus in trasferta contro il Bologna”.

Il successo bianconero pesa anche per la classifica. La Juve sale a quota 26 punti e rimette pressione alle rivali dirette, riaprendo scenari che solo poche settimane fa sembravano chiusi.

Caressa all'evento Gran Galà del Calcio
Fabio Caressa all’evento Gran Galà del Calcio 2024

La vittoria di Bologna e il segnale di intensità

Caressa sottolinea come la Juventus vista al Dall’Ara sia stata la più intensa della stagione. Una squadra viva, compatta, capace di soffrire e colpire. Il gol decisivo arriva nel secondo tempo con Juan David Cabal, ma il valore della prestazione va oltre il singolo episodio.

“Al contrario di Milan e Napoli, si rilancia la Juve. Una buona Juventus, al di là del gol”.

Un segnale importante anche in chiave Champions League, mentre il calendario propone sfide delicate come Roma-Como, con Gasperini chiamato a rispondere per non perdere terreno e Fabregas che potrebbe rilanciarsi.

 

Paolo Cibelli

