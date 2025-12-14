Udinese – Napoli, Alvino non ci sta: “Tutti pronti a criticare Conte!”, ecco il messaggio!

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese, Carlo Alvino ha voluto scuotere l’ambiente del Napoli con un post su Instagram. L’insoddisfazione per la prestazione degli azzurri è palpabile, e l’analisi del giornalista si concentra su una squadra visibilmente stanca e priva di energie, soprattutto lontano dal Maradona. Alvino ha sottolineato come l’Udinese abbia meritato la vittoria, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla situazione di emergenza che il Napoli sta vivendo, con pochi ricambi e una condizione fisica compromessa.

La sconfitta con l’Udinese: il Napoli in riserva

Carlo Alvino non ha esitato a sottolineare come la squadra partenopea fosse ben lontana dalla sua miglior forma fisica e mentale. Lamentando l’assenza di energie, il giornalista ha fatto riferimento alle fatiche accumulate nelle precedenti partite contro Atalanta, Roma, e soprattutto la difficile vittoria contro la Juventus. Le risorse sono esaurite, e il Napoli sembra essere in una fase di stallo.

“Anche stasera i soliti noti sono corsi a condannare Antonio Conte, per le sue scelte, e i ragazzi scesi in campo. Perché continuare a massacrare senza pensare realmente alla situazione di straordinaria emergenza?” – ha scritto Alvino.

Nonostante l’Udinese abbia meritatamente vinto, il focus di Alvino è sulla mancanza di rotazioni e sui pochi giocatori disponibili, con un gruppo che sta tirando troppo la corda.

La condizione fisica e la sfida alla Supercoppa

Alvino non ha risparmiato critiche anche alla gestione della squadra, con i giocatori chiave che hanno giocato ininterrottamente senza il giusto supporto. Il ritorno di Lobotka e Gutierrez è stato accolto come una buona notizia, ma la situazione resta complicata. In vista della Supercoppa, Alvino ha richiamato alla reazione e alla forza di credere nella squadra, seppur consapevole delle difficoltà.

“Ricambi non ce ne sono. Sono tornati Lobotka e Gutierrez ed è un’ottima notizia. A Ryad ora si va per ‘combattere’ come il condottiero e i tifosi si augurano” – ha scritto Alvino, cercando di mantenere viva la speranza.

Il messaggio finale di Alvino è chiaro: il Napoli deve credere in se stesso, ma è necessario un cambio di marcia per recuperare energie e ritrovare la fiducia.

Credere sempre e riprendersi in Supercoppa

Concludendo il suo post, Alvino ha lanciato un invito alla speranza:

“Riprendiamo in Arabia Saudita la strada giusta! Crediamoci sempre!” – ha esclamato, chiedendo ai tifosi di non perdere la fiducia e di restare uniti.

Nonostante le difficoltà, la partita di Supercoppa contro la Juventus in Arabia Saudita rappresenta un’opportunità per rimettersi in carreggiata. La stagione è ancora lunga, e il Napoli ha il dovere di reagire prontamente.

Sconfitte lontano dal Maradona: il riscatto in Arabia!

Il Napoli sta attraversando un periodo complesso, con le energie fisiche e mentali che sembrano essere al limite. Tuttavia, il richiamo alla coesione e alla speranza di Alvino invita i tifosi a non perdere la fiducia nella squadra, mentre si preparano per la Supercoppa.