Napoli, arriva l’annuncio sugli infortuni: il rischio ora è concreto

I problemi del Napoli derivano anche e soprattutto dalla lunghissima lista di infortuni che ha condizionato negativamente le ultime settimane di Antonio Conte. Da De Bruyne a Lobotka, passando per Gilmour e Gutierrez. Tutto parte anche addirittura dall’estate, quando Romelu Lukaku si infortunò ad agosto, con il ritorno in gruppo che è avvenuto solo in questi giorni. A commentare questo periodo buoi per quanto riguarda gli infortuni e non solo, ci ha pensato Pierpaolo Marino.

Marino sugli infortuni del Napoli: “Il problema non è la preparazione”

Il Napoli soffre di un grandissimo numero di infortuni. Una possibile spiegazione arriva dal dirigente sportivo avellinese Pierpaolo Marino che, a Il Bello del Calcio, dice la sua sui problemi dei partenopei.

“Siamo sicuri che la colpa è della preparazione, o è il Napoli che non ha un settore di prevenzione che è capace di prevenire questi infortuni. Penso ai 7-8 fisioterapisti che ho avuto a Udine. Poi bisogna fare anche molta attenzione ai recuperi e non affrettarli. Lukaku ha avuto un infortunio muscolare grave, non si è operato dunque va fatta attenzione”.

“Il Napoli e Conte finora hanno fatto i miracoli”

La disamina di Pierpaolo Marino si è poi spostata sul rendimento del Napoli in campo che, secondo il dirigente, viste le difficoltà finora incontrate, è stato miracoloso.