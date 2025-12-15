Home ->

“Rischia di saltare la Supercoppa”: Napoli, brutte notizie per Conte

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in panchina durante il match contro l'Inter

Dopo la brutta sconfitta maturata contro l’Udinese, il Napoli deve mettere da parte il malumore e prepararsi al meglio per la sfida di Supercoppa contro il Milan. La squadra di Antonio Conte partirà proprio domani in direzione Arabia Saudita, dove giovedì sera sfiderà la squadra di Massimiliano Allegri. A poche ore dalla partenza, ci sarebbero ancora dubbi sulla presenza di Romelu Lukaku.

Supercoppa Italiana, ancora in dubbio la presenza di Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe non volare con il resto della squadra verso Riyad. Come raccontato da ‘La Repubblica’, l’attaccante belga sta completando la fase di riabilitazione dopo l’infortunio, lavorando per recuperare la sua forma fisica migliore dopo essere guarito. Proprio per questa ragione non è detto che riesca a partire per la Supercoppa.

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, nel corso del riscaldamento
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli

Napoli, Lukaku potrebbe rimanere a lavorare a Castel Volturno

Romelu Lukaku sta cercando di superare completamente il grave infortunio muscolare e in casa Napoli non si vogliono correre rischi. L’obiettivo è sempre stato quello di portarlo in Supercoppa ma, sempre secondo ‘La Repubblica’, potrebbe rimanere a Castel Volturno per continuare a lavorare.

Per capire se il belga sarà arruolabile per Milan-Napoli di giovedì bisognerà attendere le prossime sedute di allenamento della squadra di Antonio Conte, che deciderà insieme allo staff come comportarsi.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
