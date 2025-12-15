“Rischia di saltare la Supercoppa”: Napoli, brutte notizie per Conte

Dopo la brutta sconfitta maturata contro l’Udinese, il Napoli deve mettere da parte il malumore e prepararsi al meglio per la sfida di Supercoppa contro il Milan. La squadra di Antonio Conte partirà proprio domani in direzione Arabia Saudita, dove giovedì sera sfiderà la squadra di Massimiliano Allegri. A poche ore dalla partenza, ci sarebbero ancora dubbi sulla presenza di Romelu Lukaku.

Supercoppa Italiana, ancora in dubbio la presenza di Lukaku

Romelu Lukaku potrebbe non volare con il resto della squadra verso Riyad. Come raccontato da ‘La Repubblica’, l’attaccante belga sta completando la fase di riabilitazione dopo l’infortunio, lavorando per recuperare la sua forma fisica migliore dopo essere guarito. Proprio per questa ragione non è detto che riesca a partire per la Supercoppa.

Napoli, Lukaku potrebbe rimanere a lavorare a Castel Volturno

Romelu Lukaku sta cercando di superare completamente il grave infortunio muscolare e in casa Napoli non si vogliono correre rischi. L’obiettivo è sempre stato quello di portarlo in Supercoppa ma, sempre secondo ‘La Repubblica’, potrebbe rimanere a Castel Volturno per continuare a lavorare.

Per capire se il belga sarà arruolabile per Milan-Napoli di giovedì bisognerà attendere le prossime sedute di allenamento della squadra di Antonio Conte, che deciderà insieme allo staff come comportarsi.