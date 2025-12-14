Napoli, Politano netto dopo la sconfitta contro l’Udinese: “Vi spiego perché è andata così…”, poi sulla Supercoppa

Al termine della sconfitta contro l’Udinese, Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa, facendo un’analisi lucida della prestazione del Napoli. L’esterno italiano ha spiegato come la mancanza di energia sia stata determinante nel calo della squadra, in particolare nel secondo tempo. Politano ha anche discusso delle difficoltà legate agli infortuni e ha messo l’accento sull’importanza di recuperare rapidamente in vista degli impegni futuri, con la Supercoppa contro il Milan già alle porte.

Il calo nel secondo tempo: Politano ammette la stanchezza

La sconfitta per 1-0 contro l’Udinese è stata analizzata in dettaglio da Politano, che ha sottolineato come la squadra sia rientrata in campo nel secondo tempo con poca energia. Dopo un primo tempo in cui il Napoli non aveva giocato male, l’avvio della seconda frazione ha visto un netto calo di intensità, con l’Udinese che ha approfittato della situazione per segnare tre gol e colpire una traversa in soli 15 minuti.

“Loro andavano al doppio, in 15 minuti ci hanno fatto tre gol e una traversa. Questo non possiamo permettercelo,” ha spiegato Politano, parlando di come la squadra non sia riuscita a reggere il ritmo degli avversari.

La stanchezza sembra essere una delle cause principali di questa difficoltà, un aspetto che il Napoli dovrà affrontare con urgenza per evitare ulteriori cali in futuro.

La necessità di recuperare energie e infortuni

Oltre alla stanchezza, Politano ha evidenziato un altro aspetto cruciale per il Napoli: l’infermeria piena. Il club partenopeo ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni durante questa stagione, e ciò ha avuto un impatto evidente sulla rosa. Politano ha sottolineato che la squadra ha spesso dovuto affrontare partite ravvicinate con gli stessi uomini, situazione che ha contribuito alla fatica fisica.

“Da domani cercheremo di recuperare energie, perché ne abbiamo bisogno, per la Supercoppa. Abbiamo affrontato tante partite ravvicinate spesso con gli stessi uomini, perché comunque abbiamo tanti infortuni,” ha aggiunto l’esterno italiano.

Politano spera che il Napoli riesca a recuperare rapidamente i giocatori infortunati, per avere una rosa più ampia e poter garantire freschezza e competizione interna.

La speranza di recuperare la rosa al completo

Nel finale della conferenza, Politano ha parlato anche delle difficoltà dovute alla rosa ridotta. Il Napoli ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni, ma l’esterno ha sperato che la squadra possa recuperare presto tutti i giocatori disponibili, in modo da avere una rosa completa e più competitiva.

“Oggi erano rientrati Lobotka e Gutierrez, adesso pian piano speriamo di recuperare tutti e di tornare a essere una rosa completa,” ha concluso Politano.

La speranza è che la squadra, una volta al completo, possa tornare a offrire prestazioni più fresche e competitive, soprattutto in vista dei prossimi impegni cruciali.