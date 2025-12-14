Occhio Napoli, l’ex Udinese richiama l’attenzione: “Sono pericolosi!”, poi su uno dei possibili protagonisti

Gabriele Cioffi, ex allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A per commentare la sfida in programma domani tra Udinese e Napoli, valida per il campionato. Cioffi ha elogiato la crescita della squadra friulana, sottolineando come l’ambiente all’Udinese permetta ai giocatori di sviluppare il proprio potenziale. Ha poi parlato in particolare di Niccolò Zaniolo, un giocatore che, secondo lui, rappresenta un’importante risorsa per la squadra di Runjaic, specialmente in vista dell’impegno con il Napoli.

Cioffi crede nell’Udinese: ora la sfida al Napoli

Secondo Gabriele Cioffi, l’Udinese è una squadra ben costruita e, rispetto agli ultimi anni, sta mostrando una forza maggiore. L’ex allenatore della squadra friulana ha elogiato il club per l’ambiente sereno che offre ai propri giocatori, un aspetto che facilita il lavoro quotidiano e consente ai tecnici di portare avanti le proprie idee senza troppe pressioni.

“L’Udinese è un ambiente che ti permette di lavorare con serenità, di portare avanti le tue idee dandoti del materiale di prima qualità”.

Zaniolo, l’arma in più contro il Napoli

Un altro punto focale delle dichiarazioni di Cioffi è stato l’apporto di Niccolò Zaniolo, arrivato all’Udinese con la speranza di rilanciarsi dopo alcune stagioni travagliate. Per Cioffi, Zaniolo rappresenta un elemento fondamentale per la squadra, soprattutto contro avversari di livello come il Napoli, anche per via del suo momento di forma:

“Zaniolo è il primo italiano dopo tanto tempo a essere un giocatore di campo, di movimento, che rientra negli schemi dell’Udinese. Di solito, il prototipo è quello di un giocatore di prospettiva, fisico, che ha bisogno di un paio di anni per essere rodato, per poi approdare ad altri grandi club”, ha aggiunto Cioffi.

L’Udinese più forte degli ultimi anni

Cioffi non ha dubbi: l’Udinese di quest’anno è la più forte degli ultimi tre anni. L’allenatore ha sottolineato la buona preparazione fisica e tattica della squadra, che, a suo avviso, può mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica come il Napoli.