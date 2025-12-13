Napoli, sarà addio con Lucca? Il club ha preso una decisione: ecco quale

Il futuro di Lorenzo Lucca al Napoli è sempre più incerto. Il centravanti italiano, arrivato in estate per una cifra complessiva di 35 milioni di euro, non ha ancora trovato il rendimento sperato. Con il rientro di Romelu Lukaku sempre più vicino, il minutaggio di Lucca potrebbe ulteriormente ridursi. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Il Roma, il Napoli non starebbe ancora prendendo in considerazione la sua cessione, e i rumors su un possibile prestito a Roma o Milan sembrano infondati, almeno per ora.

Lucca al Napoli: un’avventura che stenta a decollare

Lorenzo Lucca è arrivato al Napoli con grandi aspettative la scorsa estate. Considerato uno degli attaccanti più promettenti del panorama italiano, il centravanti azzurro non ha però trovato lo spazio che si aspettava. Nonostante un discreto inizio, con due reti segnate, il suo minutaggio è stato limitato, anche a causa della presenza di Højlund, titolare fisso nel reparto offensivo.

Il giovane attaccante non ha mai convinto del tutto, non riuscendo a imporsi con costanza come alternativa valida nel 3-4-3 di Antonio Conte. La sua avventura al Napoli, quindi, non è decollata come ci si aspettava. Con la squadra che punta al vertice della Serie A e con le numerose competizioni da affrontare, il suo ruolo nella formazione sembra essere marginale.

Il rientro di Lukaku e l’incertezza sul futuro

Il futuro di Lucca sembra essere legato al recupero di Romelu Lukaku, il quale sta tornando a disposizione per Conte. In questo scenario, la cessione del centravanti italiano a gennaio, con la formula del prestito, potrebbe diventare un’ipotesi più concreta.

Negli ultimi giorni, si è parlato insistentemente di un possibile trasferimento di Lucca, con Roma e Milan le due principali squadre interessate. Come riporta Il Roma, il Napoli non sta prendendo in considerazione l’idea di cedere Lucca a questi club. Antonio Conte, infatti, non accetterebbe mai di rinforzare una rivale diretta in campionato come la Roma di Gian Piero Gasperini o il Milan di Massimiliano Allegri. Per ora, il futuro del classe 2000 sembra essere ancora in bilico, ma la società partenopea non ha intenzione di cederlo a una diretta concorrente.

I rumors di mercato e le opzioni per Lucca

Nonostante i rumors, il Napoli potrebbe decidere di mantenere Lucca nella rosa almeno fino alla fine della stagione, puntando su di lui come riserva per la seconda parte dell’annata.

Se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa o se il giocatore non dovesse trovare spazio, il prestito potrebbe essere una soluzione plausibile. La situazione potrebbe cambiare rapidamente, in base ai risultati della squadra e alle dinamiche del mercato di gennaio.