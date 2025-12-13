Home ->

Udinese – Napoli: un top stringe i denti ma Conte è costretto a un cambio

Antonio Conte nella gara di serie A 2025 al Maradona

Manca sempre meno per la sfida tra Napoli e Udinese, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15. Gli uomini di Antonio Conte sono in un vero e proprio tour de force viste le tante partite e i pochi uomini a disposizione. L’allenatore salentino prepara un cambio in attacco, con il rientro dal 1′ di Matteo Politano, mentre a centrocampo è pronto a stringere i denti Scott McTominay, non al meglio dopo la gara in Portogallo.

Napoli, McTominay riposa a Udine? La scelta di Conte

Tante le assenze nel centrocampo azzurro, dai lungodegenti Kevin De Bruyne, Andrè-Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour, a Stanislav Lobotka, possibile rientro previsto per la Supercoppa italiana. Nella mattinata, anche Juan Jesus non è sembrato al meglio.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte non rinuncerà a Scott McTominay per la trasferta di Udine. Lo scozzese non versa in condizioni ottimali, ma in questo momento di grande difficoltà non può restare fuori ed è pronto a stringere i denti ancora una volta.

Scott McTominay nella gara contro il Benfica
Udinese – Napoli, Politano si candida per una maglia dal 1′

Con il cambio modulo, e il passaggio dal 4-3-3 al 3-4-2-1, Matteo Politano non ha trovato molto spazio dall’inizio. L’esterno italiano è partito spesso dalla panchina nelle ultime uscite, anche grazie ad un Neres straripante. Conte, come riportato dal Corriere dello Sport, è pronto però ad inserirlo nuovamente tra i titolari contro l’Udinese: uno tra Noa Lang e Davide Neres gli farà spazio.

Laura Bisogno

