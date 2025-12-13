Napoli, fiato sospeso per Juan Jesus: ecco cosa filtra in vista dell’Udinese

Juan Jesus ha accusato un problema al polpaccio dopo la sfida di Champions contro il Benfica. Secondo Tuttosport, il giocatore rischia seriamente di non essere disponibile per la trasferta di domani contro l’Udinese. La situazione verrà chiarita definitivamente oggi, con la rifinitura che deciderà i convocati da parte di Antonio Conte.

L’episodio durante la gara di Lisbona

Il brasiliano è entrato in campo nel secondo tempo della partita contro il Benfica, sostituendo Buongiorno. Proprio in quella fase ha subito il colpo che gli ha creato fastidio al polpaccio. Da ieri è seguito dallo staff medico azzurro, con Conte, già alle prese con diverse assenze, che sperava di poterlo utilizzare per far riposare qualcuno dei titolari.

Le scelte obbligate per la difesa

Senza Juan Jesus, il tecnico salentino dovrebbe confermare il terzetto visto recentemente: Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Questa linea a tre ha dato solidità nelle ultime uscite, nonostante la stanchezza accumulata. Oggi la rifinitura darà l’ultima parola, ma le sensazioni non sono positive per la sua presenza: mister Conte non vuole forzare recuperi affrettati.