Udinese – Napoli, Conte farà turnover? Decisione presa: le sue scelte!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro l’Udinese, valida per la 15esima giornata di Serie A, con una formazione quasi invariata rispetto alla gara con il Benfica. Come riportato da Sky Sport, l’unico cambio previsto riguarda la fascia sinistra, dove Spinazzola prenderà il posto di Olivera. In attacco, confermati Neres, Lang e Højlund. Conte, quindi, non pensa a un turnover in vista della Supercoppa contro il Milan e punta a dare continuità ai suoi uomini.

La formazione del Napoli contro l’Udinese

Il Napoli scenderà in campo contro l’Udinese con la volontà di continuare la sua corsa in Serie A senza distrazioni. La probabile formazione, come indicato da SkySport, vedrà solo un cambiamento rispetto alla gara contro il Benfica: Spinazzola sostituirà Olivera sulla fascia sinistra, ma per il resto sarà la stessa squadra che ha affrontato i lusitani. In attacco, confermatissimi Neres, Lang e Højlund, che saranno i protagonisti offensivi del Napoli.

Nonostante le voci su un possibile turnover, Conte ha deciso di non fare cambiamenti significativi. La partita contro l’Udinese è vista come un’opportunità per consolidare il rendimento della squadra, che ha bisogno di continuità per mantenere la propria posizione in campionato. Milinkovic-Savic sarà confermato tra i pali, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a completare il pacchetto arretrato. Sulle fasce, Di Lorenzo e Spinazzola garantiranno spinta, mentre Elmas e McTominay saranno i titolari a centrocampo.

La Supercoppa non preoccupa Conte

Contrariamente a quanto suggerito nelle ultime ore, il tecnico del Napoli ha deciso di non pensare alla Supercoppa contro il Milan, in programma giovedì prossimo in Arabia Saudita. Nonostante l’importanza della sfida, che potrebbe essere un banco di prova decisivo per il futuro, Conte vuole mantenere la massima concentrazione sul campionato e non farà turnover per la partita contro l’Udinese.

L’obiettivo è chiaro: vincere per proseguire il cammino in Serie A e affrontare con il massimo della preparazione gli impegni futuri.

Il valore della continuità

La scelta di non variare troppo la formazione per la sfida contro l’Udinese dimostra la determinazione di Conte nel voler dare continuità alla sua squadra. Il Napoli è in un buon momento di forma e il tecnico non vuole rischiare di interrompere il flusso positivo.

La partita di domenica sarà l’occasione per mantenere alta la concentrazione e continuare a mettere pressione sulle squadre di vertice. Con la Supercoppa in mente, ma senza dimenticare il campionato, Conte sta preparando il Napoli per affrontare una stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni.