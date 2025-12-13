Spalletti mette i bastoni fra le ruote al Napoli: che intrigo nel mercato di gennaio

Il Napoli dovrà acquistare un centrocampista nel mercato di gennaio per fronteggiare l’enorme emergenza che ha afflitto la metà campo azzurra, attualmente priva di Lobotka, Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Nella lista degli obiettivi azzurri c’è anche Davide Frattesi, su cui c’è però il forte inserimento della Juventus del grande ex Luciano Spalletti.
Spalletti pazzo di Frattesi: lo vuole alla Juve
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Spalletti sarebbe da sempre un grande estimatore di Frattesi, al punto che lo avrebbe voluto già durante la sua esperienza al Napoli. Anche in Nazionale, inoltre, il centrocampista dell’Inter è sempre stato uno dei suoi pupilli. Per questo, la Juventus sarebbe pronta ad inserirsi nella corsa per il giocatore, che sta trovando sempre meno spazio negli ultimi mesi.
Possibile scambio: Napoli sempre più defilato
Moretto riporta anche la possibile formula dell’affare che porterebbe Frattesi alla Juve. L’Inter, infatti, potrebbe chiedere una contropartita e il primo candidato potrebbe essere Khephren Thuram, che riabbraccerebbe il fratello Marcus con la maglia interista.
A questo punto, si riducono drasticamente le chances del Napoli. Oltre alla contropartita nell’affare, infatti, bisogna tener conto anche della distanza dalla Juventus dalle lotte per lo Scudetto, che potrebbero convincere l’Inter a cedere Frattesi già a gennaio ad una squadra che, di fatto, non è una rivale dei nerazzurri nei suoi obiettivi (a contrario del Napoli). Al ds azzurro Manna, quindi, non resterebbe che provare l’affondo definitivo per un altro obiettivo del centrocampo.