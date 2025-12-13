Mainoo-Napoli: Manna ottiene il sì, ma spunta un ostacolo che rischia di far saltare tutto!

Il Napoli accelera per portare Kobbie Mainoo dal Manchester United già a gennaio, con il giovane centrocampista inglese che ha dato il suo ok all’operazione: il talento dei Red Devils vede nel trasferimento l’opportunità per giocare di più in vista del Mondiale. Ruben Amorim, allenatore dello United, ha però bloccato tutto: non vuole privarsi di un gioiello in un momento difficile per il club.

Mainoo – Napoli, il ruolo di McTominay

Secondo Il Mattino, Scott McTominay starebbe già convincendo Mainoo: i due hanno condiviso lo spogliatoio a Manchester, e i suoi consigli sull’ambiente italiano e su Conte pesano nella scelta di Mainoo. Il ragazzo vuole minuti garantiti per non rischiare il posto in nazionale, con il Mondiale 2026 come obiettivo principale.

Manna ha già ottenuto il via libera dall’entourage, rendendo la pista concreta nonostante le distanze. Un problema, però, frena tutto: mister Amorim non intende cedere uno dei pochi talenti puri della rosa

L’ostacolo Amorim e lo United in crisi

Nonostante Mainoo abbia giocato poco finora, il tecnico portoghese lo vede come pezzo fondamentale per il rilancio. Gli stessi tifosi dei Red Devils sono furiosi all’idea di perdere un prodotto del vivaio: lo United è in crisi, e una cessione a gennaio sembra improbabile senza un’offerta irrinunciabile.

Resta, però, un fattore che lascia ancora sperare gli azzurri: Manna ha il sì del giocatore, pronto a trasferirsi già in inverno.