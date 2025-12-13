Napoli, senti Allegri: quanti annunci in vista della sfida di Supercoppa

Si avvicina sempre di più la Supercoppa Italiana, con il Napoli che presto volerà in Arabia Saudita per affrontare il Milan nella sfida tra il club campione d’Italia e la finalista di Coppa Italia. Dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri emergono dettagli importantissimi sulle condizioni di alcuni rossoneri in vista dei prossimi impegni, con Leao che recupererà per la sfida contro i partenopei.

Indicazioni chiare per il Napoli dalla conferenza di Allegri: cosa ha detto

Questo pomeriggio ha avuto luogo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista del match di campionato contro il Sassuolo. Il tecnico del Milan ha presentato la sfida, parlando delle condizioni di alcuni calciatori della sua rosa:

“Fofana è rientrato del tutto, ma domani lo lascio a casa non avendo avuto allenamenti con la squadra. Leao salterà il Sassuolo ma ci sarà per la Supercoppa. Athekame è recuperato, Gimenez speriamo di averlo nel più breve tempo possibile”.

Messaggio chiarissimo da parte del tecnico rossonero per il match di questo fine settimana, ma anche il Napoli è avvisato.

Allegri delinea le gerarchie della Serie A: il punto di vista del tecnico rossonero

La conferenza di oggi è stata l’occasione per parlare anche degli equilibri di un campionato che, giunto ormai quasi al giro di boa, non ha ancora visto una squadra in grado di imporsi nettamente e con continuità sulle altre. Sullo scontro ai piani alti per la supremazia, Massimiliano Allegri ha le idee piuttosto chiare:

“Scudetto? Inter e Napoli sono favorite, il Milan ha cambiato diversi giocatori. Dobbiamo avere ambizione e convinzione di fare il massimo e tornare in Champions”.

La lotta al vertice è accesissima e ogni sfida può risultare determinante. Allegri continua a guardare all’obiettivo del quarto posto, ma il rendimento del Milan in questo primo terzo di campionato è piuttosto eloquente: anche il Diavolo ha le carte in regola per poter dire la sua.