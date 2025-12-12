“Potrebbe avere zero possibilità di giocare”: che sentenza per l’attaccante del Napoli

Momento delicato della stagione per il Napoli. L’ultima sconfitta in Champions League ha aperto una grossa crepa, il rischio di non qualificarsi per la fase successiva è tangibile, questo potrebbe portare il club a fare delle riflessioni anche in sede di mercato. E’ evidente che qualcosa non stia funzionando soprattutto per quanto riguarda i match europei.

Napoli, la sentenza di Schwoch

Uno di quelli che sta rendendo molto meno di quanto ci si aspettava, è di sicuro Lorenzo Lucca: un rendimento, quello dell’ex attaccante dell’Udinese, che non ha convinto la piazza e che potrebbe portarlo anche lontano da Napoli nell’immediato futuro. A parlare anche Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, ai microfoni di Televomero.

“Lucca fin qui ha fatto troppo poco, probabilmente anche lui sa che non sta disputando una buona annata. Non gli riesce quasi niente Per lui ora, con il rientro di Lukaku, diventa un’annata pesante. Non dico che avrà zero possibilità di giocare, ma quasi”.

Addio Lucca a gennaio?

Come detto, quello di Lucca è un percorso che in azzurro non ha mai trovato terreno fertile: ed ecco che la sessione invernale di calciomercato potrebbe aprire delle soluzioni inaspettate fino a qualche settimana fa.

Milan e Roma, come riportato da diverso organi di stampa in questi giorni, sarebbero interessate per diversi motivi all’attaccante del Napoli: possibile che una delle due possa tentare l’affondo già nel mese di gennaio.