Napoli, che bordata a Lucca: parole dure dall’ex allenatore

Lorenzo Lucca è uno degli oggetti del mistero in casa Napoli. L’attaccante non è riuscito fino ad ora ad incidere in maniera importante, trovando poco spazio ed attirando su di sé anche le critiche di una piazza che non è ancora riuscita ad empatizzare con lui.

Lucca, la bordata dell’ex allenatore

Nelle prossime ore il Napoli sfiderà l’Udinese, proprio ex squadra di Lucca. Kosta Runjaić, allenatore dei bianconeri, ha parlato in conferenza stampa bacchettando proprio il suo ex attaccante.

“Lucca è andato via senza salutarmi, non vedo tuttavia perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa”.

Lucca via a gennaio? La situazione

La sessione invernale di calciomercato di avvicina e potrebbe rappresentare una svolta per lo stesso Lucca: Roma e Milan pare abbiano messo gli occhi proprio su di lui, possibile dunque che il Napoli possa decidere di cederlo per dargli un maggiore minutaggio altrove.