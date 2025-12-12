Udinese-Napoli, la mossa di Conte: “Arriva la prima da titolare!”

Il Napoli si prepara alla sfida contro l’Udinese, match cruciale per scrollarsi da dosso il peso delle disfatta di Lisbona. Dopo la sconfitta contro il Benfica, la squadra azzurra dovrà subito ricaricare le energie e farsi trovare pronta per un impegno importante in campionato come quello contro i friulani.

Napoli, prima da titolare per Vergara?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe pronto ad una mossa decisiva in vista della sfida contro l’Udinese: Antonio Vergara, infatti, potrebbe partire dal primo minuti contro i bianconeri, di fatto centrando la prima presenza da titolare in campionato.

Vergara fino a questo momento si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa, una maglia da titolare in campionato ripagherebbe gli sforzi fatti fino a questo momento e garantirebbe anche su quella che è la fiducia dello stesso Conte nei confronti del giovane talento azzurro.

Udinese-Napoli, chi farà posto a Vergara

Ma chi resterà in panchina per fare posto a Vergara? Conte starebbe facendo tutte le valutazioni del caso. E’ probabile che uno tra McTominay e Elmas resti in panchina contro l’Udinese (almeno dall’inizio) proprio per dare posto a Vergara.

In questa fase della stagione gli impegni per il Napoli sono tanti: campionato, Champions e Coppa Italia, ecco perchè la rotazione per gli azzurri rappresenta un aspetto molto importante per gestire le energie.