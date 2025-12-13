Conte l’ha chiesto direttamente a De Laurentiis: vuole lui per il centrocampo!

Il Napoli continua a guardare con attenzione al futuro e lo fa puntando dritto su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è finito nel mirino azzurro per volontà diretta di Antonio Conte, che lo considera un profilo ideale per il suo centrocampo.
Pellegrini – Napoli, trattativa viva: lo chiede Conte
Antonio Conte ha chiesto un nome su tutti per il centrocampo: quello di Lorenzo Pellegrini, che il tecnico apprezza da tempo. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, l’allenatore avrebbe espresso chiaramente il desiderio di avere Lorenzo a disposizione, inserendolo tra le priorità per il mercato di gennaio.
Il Napoli non molla la presa
Il club azzurro continua a monitorare la situazione, senza fretta ma con convinzione: Pellegrini resta un obiettivo complicato, anche per il peso che ha all’interno della Roma, ma il Napoli non ha intenzione di abbandonare la pista.
L’idea è quella di farsi trovare pronti qualora si aprissero spiragli concreti, magari legati al contratto o a un via libera del mister giallorosso Gasperini. Gli azzurri, dunque, lavorano sottotraccia: il ventinovenne della Roma potrebbe essere il rinforzo giusto per rinforzare un reparto in difficoltà a causa degli infortuni.