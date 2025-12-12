Udinese-Napoli, un altro big a rischio? Le sue condizioni preoccupano

Il Napoli si ‘lecca le ferite’ dopo il ko contro il Benfica in Champions League. Le cose in casa partenopea non vanno bene per quanto riguarda partite europee e, soprattutto, problemi della rosa. Tantissimi gli infortuni per gli Azzurri, che non accennano a placarsi, anzi. Nelle ultime ore spuntano anche alcuni problemi fisici per Scott McTominay e Juan Jesus.

McTominay non al meglio Juan Jesus dolorante ma non preoccupa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Juan Jesus è ancora dolorante dopo una botta subite nell’ultimo match giocato. La sua situazione non preoccupa ma, per necessità di far riposare altri giocatori, non potrà comunque stare lontano dal campo. Previsto, infatti, un suo impiego da titolare per la sfida contro l’Udinese.

A preoccupare è invece Scott McTominay. Lo scozzese stringe i denti sin dal problema subito durante il match del Maradona contro la Juventus, e dovrà continuare a farlo ancora per un po’. Non è previsto infatti alcun rientro tra i convocati per quanto riguarda il centrocampo, mentre tra gli esterni a Udine dovrebbe rivedersi Gutierrez.