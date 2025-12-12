Frattesi verso la Juve, il Napoli resta a guardare? Perché è il nome perfetto per Conte

Gli infortuni non danno pace al Napoli di Antonio Conte, in particolare modo a centrocampo. Dopo Kevin De Bruyne e Andrè-Frank Zambo Anguissa, è toccato anche a Billy Gilmour e Stanislav Lobotka: a metà campo, ora, gli azzurri sono davvero corti.

Il club di Aurelio De Laurentiis inizia a guardarsi intorno per il mercato di gennaio, cercando di correre ai ripari per compensare l’assenza dei lungodegenti. Un nome giusto potrebbe provenire proprio dalla nostra Serie A: Davide Frattesi, in uscita dall’Inter e in orbita Juventus.

Napoli, non ti far sfuggire Frattesi: è in uscita dall’Inter

Tante defezioni per il Napoli di Antonio Conte, soprattutto a centrocampo dove la società interverrà nel prossimo calciomercato di gennaio. Diversi gli infortuni, tutti di lunga durata, fatta eccezione per Lobotka, l’unico che dovrebbe rientrare prima del nuovo anno.

Oltre al nome di Kobbie Mainoo, classe 2005 del Manchester United, l’uomo giusto potrebbe essere Davide Frattesi dell’Inter. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista italiano è in rottura con i nerazzurri visto il poco spazio: scavalcato da Sucic, Zielinski e persino da Diouf.

Il suo entourage, capitanato da Beppe Riso, è entrato in azione per un’eventuale partenza già nel prossimo mercato. La Juventus, visto il grande feeling tra Spalletti e Frattesi ai tempi della Nazionale, si è subito azionata: 35 milioni di euro il cartellino del centrocampista.

Mercato Napoli, Frattesi può essere l’uomo giusto

Davide Frattesi avrebbe potuto lasciare l’Inter già la scorsa estate, e visto il poco utilizzo la sua cessione ora è quasi inevitabile. Con il rinnovo di contratto fino al 2030 messo in stand-by, l’ex Sassuolo potrebbe essere una pedina perfetta per lo scacchiere tattico di Antonio Conte: duttilità, corsa, gol e soprattutto voglia di riscatto.