Napoli, nasce “Linea Admin” il primo shop ufficiale su TikTok. Cosa potranno acquistare i tifosi

In casa Napoli è ora di novità, anche al di fuori del rettangolo verde. Il club guidato dal patron Aurelio De Laurentiis, difatti, ha appena lanciato una nuova collezione denominata “Linea Admin”. La squadra partenopea sarà il primo club in Italia ad aprire uno shop ufficiale su TikTok, e il primo al mondo a lanciare una linea di abbigliamento disponibile esclusivamente sulla piattaforma.

Un nuovo progetto per il mondo Napoli, che negli ultimi anni è stato uno dei club italiani all’avanguardia sul mondo social. In particolare sulla piattaforma TikTok, dove il club azzurro vanta quasi 7 milioni di follower. La nuova collezione, è stata pensata per creare un legame ancora più forte con la fascia più giovane dei tifosi, non a caso il testimonial è il classe 2006 Mathias Ferrante, piena espressione della Gen Z.

Di seguito il comunicato del Napoli in merito alla nuova “Linea Admin”:

“SSC Napoli presenta la Linea Admin, una nuova collezione pensata per dialogare con la fascia più giovane dei tifosi e celebrare lo spirito che anima ogni giorno la community digitale del club. Con quasi 7 milioni di iscritti su TikTok, la pagina ufficiale della SSC Napoli è una delle più seguite e attive nel panorama calcistico internazionale. SSC Napoli sarà il primo club in Italia ad aprire uno shop ufficiale su TikTok e il primo al mondo a lanciare una linea di abbigliamento disponibile esclusivamente sulla piattaforma. La Linea Admin nasce per tradurre in prodotto lo stile leggero, ironico e immediato che caratterizza i contenuti del profilo, separandosi volutamente dalla linea istituzionale”

“Il progetto prende ispirazione dal mood della pagina TikTok del club: un linguaggio giovane, capace di giocare con trend, meme e discorsi virali che popolano l’immaginario del tifo contemporaneo. Con l’intento di far sorridere la community, condividere ironia e vivere insieme lo spirito partenopeo con leggerezza. Per rappresentare al meglio questa identità, SSC Napoli ha scelto come testimonial il portiere Mathias Ferrante, classe 2006 e piena espressione della Gen Z. Incarna lo spirito innovativo e il target a cui la Linea Admin si rivolge”

“La collezione sarà composta da drop disponibili per un periodo definito all’interno dello shop TikTok. Ogni uscita sarà un piccolo evento, pensato per coinvolgere la community e celebrare la creatività dei tifosi che ogni giorno alimentano l’identità digitale del club”.