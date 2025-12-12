Napoli, dall’Argentina sicuri: è fatta per Milton Pereyra. Chi è il talento del Boca

Dall’Argentina arrivano conferme che accendono il mercato del Napoli. Il club azzurro avrebbe definito l’accordo per Milton Pereyra, giovane talento di proprietà del Boca Juniors, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio xeneize. L’operazione sarebbe già chiusa secondo la stampa locale, che parla di un trasferimento imminente verso l’Italia. Un’operazione che guarda al futuro e che conferma l’attenzione del Napoli verso i migliori profili emergenti del calcio sudamericano.

Dall’Argentina la certezza sull’accordo

In Argentina il passaggio di Milton Pereyra al Napoli viene raccontato come un affare già definito. I media vicini al mondo Boca Juniors parlano di un accordo raggiunto tra le parti, con il giocatore pronto a lasciare Buenos Aires per iniziare una nuova avventura in Europa.

La notizia arriva dal portale Planeta Boca Juniors, considerato affidabili nell’ambiente del club, che sottolinea come la scelta sia stata condivisa anche dalla famiglia del calciatore. Il Napoli avrebbe seguito Pereyra per mesi, muovendosi con discrezione e anticipando la concorrenza di altri club europei. L’operazione rientra in una strategia chiara, investire su giovani di talento prima dell’esplosione definitiva.

Chi è Milton Pereyra

Milton Pereyra è un centrocampista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Tecnico, ordinato e con una buona visione di gioco, è considerato uno dei profili più promettenti della sua generazione in Argentina. A Boca è stato seguito con attenzione dallo staff tecnico, ma il progetto Napoli ha convinto tutti.

Il club azzurro vede in Pereyra un investimento a medio e lungo termine, da far crescere gradualmente nel contesto della Serie A. Napoli resta una piazza ideale per giovani sudamericani, come dimostrano i percorsi di diversi giocatori arrivati dal continente argentino negli ultimi anni. In questa prima fase, dovrebbe unirsi alla Primavera azzurra, puntando però a un passaggio tra i big in tempi brevissimi.