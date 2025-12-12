Home ->

Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Napoli, affare con il Milan? La nuova ipotesi di scambio per gennaio

Possibile scambio di mercato a gennaio tra Napoli e Milan

diPer ovviare all’emergenza infortuni a centrocampo, il Napoli starebbe pensando a Ruben Loftus-Cheek. Per arrivare al giocatore inglese già a gennaio, gli azzurri potrebbero proporre al Milan lo scambio con Lorenzo Lucca, in uscita dopo una difficile prima parte di stagione.

Napoli, idea Loftus-Cheek: possibile scambio con Lucca

L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato impone serie riflessioni in casa Napoli. La priorità, al momento, è la ricerca di un centrocampista che possa sopperire ai tanti infortuni registrati nel reparto. Ecco perché, stando a quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia in carica potrebbero effettuare un sondaggio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek.

Ruben Loftus-Cheek in azione con la maglia del Milan durante una partita di Coppa Italia allo stadio Olimpico
Ruben Loftus-Cheek in azione durante una partita di Coppa Italia allo stadio Olimpico nel 2025

Il classe 1996, voglioso di aumentare il proprio minutaggio per sperare in una convocazione da parte dell’Inghilterra in vista del Mondiale 2026, vorrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Sempre secondo Tuttosport, il DS Giovanni Manna potrebbe proporre al Diavolo uno scambio con Lorenzo Lucca, che, di conseguenza, andrebbe riscattato subito dall’Udinese.

Napoli, il rendimento stagionale di Loftus-Cheek

Nonostante il raggiungimento di un’intesa appaia tutt’altro che scontata, dal momento che il Milan non ha aperto alla possibilità di cedere in prestito Loftus-Cheek, il Napoli potrebbe puntare sulla volontà del giocatore di cambiare aria.

Reduce da un 2024/2025 decisamente negativo, l’ex Chelsea sperava di rilanciarsi con Massimiliano Allegri. Tuttavia, dopo essere stato schierato dal 1′ nelle prime tre giornate di campionato, ha visto progressivamente ridursi lo spazio a disposizione, finendo ai margini del progetto rossonero. La sensazione è che l’idea dello scambio con Lucca possa rendere felici tutte le parti in causa.

Che scambio potrebbero fare Napoli e Milan a gennaio?
Ruben Loftus-Cheek andrebbe al Napoli, mentre Lorenzo Lucca compirebbe il percorso inverso, vestendo la maglia del Milan.

