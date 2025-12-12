Napoli, affare con il Milan? La nuova ipotesi di scambio per gennaio

diPer ovviare all’emergenza infortuni a centrocampo, il Napoli starebbe pensando a Ruben Loftus-Cheek. Per arrivare al giocatore inglese già a gennaio, gli azzurri potrebbero proporre al Milan lo scambio con Lorenzo Lucca, in uscita dopo una difficile prima parte di stagione.

Napoli, idea Loftus-Cheek: possibile scambio con Lucca

L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato impone serie riflessioni in casa Napoli. La priorità, al momento, è la ricerca di un centrocampista che possa sopperire ai tanti infortuni registrati nel reparto. Ecco perché, stando a quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia in carica potrebbero effettuare un sondaggio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek.

Il classe 1996, voglioso di aumentare il proprio minutaggio per sperare in una convocazione da parte dell’Inghilterra in vista del Mondiale 2026, vorrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Sempre secondo Tuttosport, il DS Giovanni Manna potrebbe proporre al Diavolo uno scambio con Lorenzo Lucca, che, di conseguenza, andrebbe riscattato subito dall’Udinese.

Napoli, il rendimento stagionale di Loftus-Cheek

Nonostante il raggiungimento di un’intesa appaia tutt’altro che scontata, dal momento che il Milan non ha aperto alla possibilità di cedere in prestito Loftus-Cheek, il Napoli potrebbe puntare sulla volontà del giocatore di cambiare aria.

Reduce da un 2024/2025 decisamente negativo, l’ex Chelsea sperava di rilanciarsi con Massimiliano Allegri. Tuttavia, dopo essere stato schierato dal 1′ nelle prime tre giornate di campionato, ha visto progressivamente ridursi lo spazio a disposizione, finendo ai margini del progetto rossonero. La sensazione è che l’idea dello scambio con Lucca possa rendere felici tutte le parti in causa.

Che scambio potrebbero fare Napoli e Milan a gennaio?

Ruben Loftus-Cheek andrebbe al Napoli, mentre Lorenzo Lucca compirebbe il percorso inverso, vestendo la maglia del Milan.