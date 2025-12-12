Lascia il Napoli a gennaio? Un club lo vuole in prestito: Schira ha svelato tutto

Il calciomercato incombe e, con esso, le trattative e le offerte. Tanti sono stati i giocatori del Napoli che hanno avuto tanto spazio e mostrato un grande rendimento. Al contempo, però, altri giocatori hanno avuto poco spazio per esprimere il loro potenziale. Tra questi c’è Luca Marianucci, difensore centrale classe 2004 ex Empoli, che potrebbe lasciare i partenopei a gennaio. Su di lui la Cremonese.

Marianucci via a gennaio? La Cremonese lo cerca in prestito

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Luca Marianucci potrebbe essere uno dei giocatori che lascerà il Napoli durante il calciomercato di gennaio. Nelle ultime ore filtrava l’interessamento del Torino, ora meno forte e sullo sfondo, mentre resta viva la pista che porterebbe alla Cremonese.

Il club di Davide Nicola è alla ricerca di un difensore centrale per migliorare la qualità della rosa e cercare di ottenere così la salvezza. Il profilo di Marianucci è quello al momento in pole per quanto riguarda il club grigiorosso.

Napoli, poco spazio per Marianucci: la cessione è possibile

L’ex Empoli al momento ha trovato pochissimo spazio. Una sola presenza in stagione, quella di San Siro, quando giocò titolare nella sconfitta contro il Milan. Poi tanta panchina per il giocatore, che non è mai subentrato e ha raccolto solo quei 90′ di San Siro finora in stagione.

Questo potrebbe far optare il Napoli e Antonio Conte per la cessione a gennaio, permettendo al giocatore di andare via in prestito, accumulare minuti e crescere, per poi rientrare nel club partenopeo.