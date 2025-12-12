Mercato Napoli, possibile cessione a gennaio: può restare in Serie A

Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Luca Marianucci potrebbe lasciare il Napoli a gennaio. Cremonese e Torino sono interessate al difensore, che partirebbe in prestito per trovare più spazio e acquisire esperienza.

Napoli, Marianucci in partenza: su di lui Cremonese e Torino

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina e, per questa ragione, in casa Napoli si intensificano le voci anche sulle possibili partenze. Stando a quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri potrebbe scegliere di lasciar andare Luca Marianucci. Arrivato in estate dall’Empoli per 9 milioni di euro, finora il classe 2004 è stato impiegato soltanto contro il Milan da Antonio Conte.

Per evitare di disperdere un investimento comunque importante, i partenopei sarebbe propensi a cedere in prestito il giocatore dell’Italia Under-21. Per lui avrebbero già effettuato un sondaggio la Cremonese e il Torino, disposte a offrigli un minutaggio sicuramente maggiore rispetto ai campioni d’Italia in carica.

Napoli, il rendimento stagionale di Marianucci

Entrambe le soluzioni, sempre secondo Tuttosport, sarebbe particolarmente gradite al Napoli. I rapporti con Cremonese e Torino sono ottimi, quindi, sotto questo punto di vista, non dovrebbero esserci problemi per trovare l’intesa.

Marianucci, dal canto suo, si augura di poter finalmente scendere in campo con continuità. Questo semestre all’ombra del Vesuvio gli è sicuramente servito per stare a contatto con tanti campioni, ma non può certo ritenersi soddisfatto per i soli 90 minuti concessigli fin qui da Conte. L’ex Empoli sa bene, considerando anche la giovane età, quanto sia fondamentale giocare per poter migliorare.