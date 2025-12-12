Mainoo al Napoli, novità di Repubblica: cosa può succedere nelle prossime settimane

L’emergenza infortuni a centrocampo potrebbe spingere il Napoli ad accelerare la trattativa con il Manchester United per portare Kobbie Mainoo in azzurro già a gennaio. La volontà dei partenopei è acquistare il talentuoso classe 2005 in prestito.

Napoli, passi avanti per Mainoo: può arrivare in prestito

La lista degli infortunati, in casa Napoli, è decisamente lunga. Inoltre, come più volte ribadito da Antonio Conte, coloro che sono attualmente fermi ai box lo saranno ancora per molto tempo. La situazione più critica riguarda il centrocampo, che deve fare i conti con numerose assenze. Frank Anguissa non rientrerà prima di gennaio, mentre Kevin De Bruyne e Billy Gilmour potrebbero rivedersi in campo a metà febbraio.

Per ovviare a tutti questi forfait, il DS Giovanni Manna, su precisa indicazione di Conte, è intenzionato a muoversi già nell’imminente sessione invernale di calciomercato. Secondo La Repubblica, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Kobbie Mainoo. Il centrocampista inglese è in uscita dal Manchester United e un trasferimento in prestito appare la soluzione ideale sia per il Napoli sia per i Red Devils.

Napoli, il rendimento stagionale di Mainoo

I campioni d’Italia in carica potrebbero avvalersi anche del gradimento del calciatore. Mainoo, infatti, vorrebbe lasciare il prima possibile lo United, con cui finora ha trovato decisamente poco spazio, non essendo mai stato schierato dal 1′ da Rúben Amorim.

Mainoo è consapevole di dover aumentare il suo minutaggio per provare a entrare nella lista dei convocati dell’Inghilterra in vista del Mondiale 2026. La sensazione, pertanto, è che il raggiungimento di un’intesa possa far felice tutte le parti in causa.