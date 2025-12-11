Napoli, l’ex Juve Marchisio stila la top 10 centrocampisti di Serie A: tifosi azzurri su tutte le furie

Claudio Marchisio infiamma la tifoseria del Napoli. L’ex centrocampista della Juventus ha infatti diffuso la propria personale graduatoria dei migliori centrocampisti di Serie A, provocando un’immediata reazione tra le fila del pubblico di fede partenopea.

Nonostante la squadra di Antonio Conte vanti un centrocampo di qualità ed esperienza internazionale, nessuno degli azzurri è finito in top 3: ci sono solo due calciatori nei primi cinque posti.

Napoli, sul podio dei migliori centrocampisti di Marchisio non c’è nessun azzurro: presenti Anguissa e McTominay in top 10

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio ha spiegato quali, secondo lui, siano oggi i centrocampisti più completi e forti della Serie A. La selezione dell’ex bandiera bianconera ha immediatamente alimentato discussioni, in particolare tra le fila dei tifosi del Napoli, infastiditi dalla posizione di Zambo Anguissa e Scott McTominay.

Il camerunense e lo scozzese sono finiti rispettivamente al quinto e al quarto posto, preceduti da Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Luka Modric. Ancor più assurda la presenza al decimo posto di Bryan Cristante, considerando l’assenza di Kevin De Bruyne. Ecco la top 10 completa del Principino: