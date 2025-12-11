Home ->

“Fidatevi di me, andrà così”, il pronostico di Mourinho: c’entra McTominay

José Mourinho ha parlato con e di Scott McTominay al termine di Benfica-Napoli

Alla fine della sfida con il Napoli, José Mourinho ha affermato che al Benfica sta crescendo i “prossimi McTominay”. L’attenzione del tecnico portoghese (che fece esordire lo scozzese al Manchester United) si è soffermata in particolare sul diciassettenne José Neto, subentrato nei minuti di recupero e destinato “a fare la storia”.

Napoli, Mourinho: “Sto crescendo i prossimi McTominay”

La vittoria ottenuta contro il Napoli ha permesso al Benfica di tornare in piena corsa per la qualificazione ai play-off di Champions League. Al termine del match, intervistato da Amazon Prime Video, José Mourinho ha rivelato il contenuto della conversazione avvenuto al fischio finale tra lui e Scott McTominay.

Ecco le parole di Mourinho in merito a questo particolare siparietto:

A McTominay ho detto che i bambini che ho messo negli ultimi minuti sono i miei prossimi McTominay. Neto ha 17 anni e dovevo essere per forza il primo a farlo giocare. Questo giovane calciatore farà la storia, fidatevi di me“.

