Napoli, arriva il premio ai Gazzetta Sports Awards: “Che goduria!”

Alla Notte dei Campioni dell’Auditorium Fiera Milano prosegue la celebrazione dei protagonisti dello sport italiano. Tra i momenti più attesi c’era la premiazione per la squadra dell’anno.

A trionfare è stato il Napoli, grazie alla conquista dello scudetto nella scorsa Serie A. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Aurelio De Laurentiis direttamente dal direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, in una cornice di grande entusiasmo.

Il patron Aurelio De Laurentiis, ai Gazzetta Sports Awards, ha ricevuto per il suo Napoli il premio di squadra dell’anno. Il numero uno azzurro ha ripercorso il cammino dei Campioni d’Italia, soffermandosi poi sulle emozioni vissute e sul rapporto con Antonio Conte, oggi guida tecnica della squadra. Di seguito, l’intervento di De Laurentiis:

Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più. Il rapporto con Conte? Antonio l’ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione. Aveva una grande voglia di vincere, mi ha colpito. Ora ci sentiamo ogni giorno.

De Laurentiis sul tema infrastrutture: “L’obiettivo è dare un’implementazione importante nel giro di 4 anni”

Nella parte finale del suo intervento, Aurelio De Laurentiis ha allargato lo sguardo al futuro della società, ribadendo l’importanza della dimerizzazione delle strutturale. Il presidente partenopeo, da tempo, insiste sul fatto che il club sia ormai pronto per una nuova fase evolutiva: