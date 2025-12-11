Napoli, altra beffa: scoppia una nuova polemica dopo la sconfitta contro il Benfica

La Lega Serie A ha annunciato i vincitori dei premi relativi a novembre. A sorpresa, l’attaccante della Cremonese Jamie Vardy è stato incoronato MVP dello scorso mese, sopravanzando David Neres, autentico trascinatore del Napoli nell’ultimo periodo.

Napoli, Vardy MVP di novembre: niente premio per Neres

Piove sul bagnato in casa Napoli. Oltre al pesante KO con il Benfica, che complica il percorso in Champions League degli uomini di Antonio Conte, gli azzurri devono incassare un altro grosso dispiacere. Nella giornata odierna, infatti, la Lega Serie A ha pubblicato l’elenco dei calciatori che hanno vinto i premi relativi al mese di novembre.

Tra lo stupore generale, l’MVP è stato assegnato a Jamie Vardy. Il centravanti della Cremonese ha realizzato una sola rete a novembre, sebbene, nel conteggio generale, sia stata inclusa anche la doppietta siglata contro il Bologna lo scorso 1° dicembre. Una vera e propria beffa per David Neres, da tanti addetti ai lavori considerato il favorito per la conquista del riconoscimento.

Napoli, il rendimento di Neres a novembre

La decisione della Lega Serie A è sicuramente destinata a far discutere. Nella seconda parte di novembre Neres ha letteralmente spinto il Napoli fuori dal suo periodo di difficoltà. La doppietta all’Atalanta e il gol partita contro la Roma, evidentemente, non sono stati ritenuti sufficienti per consegnargli il premio.

La speranza dell’intero ambiente partenopeo è che il calciatore brasiliano tragga ulteriori stimoli da questa scelta così controversa e continui a incantare con le sue giocate di pregevole fattura.