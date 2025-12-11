Home ->

Mainoo al Napoli? Romano si sbilancia: una decisione inaspettata può cambiare tutto

Il Napoli sicuramente si muoverà nel mercato di gennaio per acquistare un centrocampista. Gli azzurri devono infatti fronteggiare una vera e propria emergenza nel reparto, che è attualmente privo per infortunio di Anguissa, De Bruyne, Lobotka e Gilmour. Il primo nome nella lista azzurra per intervenire nel reparto resta quello di Kobbie Mainoo, ma Fabrizio Romano avverte: lo United non vorrà liberarlo subito e a cuor leggero.

Romano: “Mainoo non verrà liberato ad inizio gennaio”

Di seguito le parole dell’esperto di mercato sulla trattativa:

“Manna non ha chiuso le porte a Mainoo, anzi: i sorrisi parlano più di mille parole. Kobbie Mainoo è tentatissimo dal Napoli, ma il passaggio fondamentale resta il Manchester United: da quello che mi risulta, Amorim non ha molta voglia di liberarsi di giocatori importanti ad inizio gennaio, avendone molti in Coppa d’Africa. Bisognerà capire come evolverà l’affare a livello di tempistiche, il club aprirebbe solo a fine gennaio”.

Napoli, cambia l’obiettivo per il centrocampo?

L’indisponibilità dei Red Devils a trattare per cedere Mainoo già all’inizio del mese di gennaio rischia di essere un bel problema per il Napoli. Gli azzurri sono infatti chiamati a mettere una pezza quanto prima su un reparto che attualmente sembra davvero carente di scelte e questa attesa sicuramente non può fare bene. Il club potrebbe così anche scegliere di cambiare obiettivo, con i soliti nomi di Pellegrini e Frattesi che tornerebbero interessanti.

