Napoli-Mainoo? Ne ha parlato direttamente Manna prima del Benfica!

Il Napoli si sta preparando per scendere in campo, in trasferta, contro il Benfica in Champions League, ma nel frattempo ha parlato del match e non solo Giovanni Manna a ‘Sky Sport’. Occhio anche alle parole su Mainoo, giocatore che viene accostato alla squadra di Conte ormai con sempre più insistenza.

Napoli-Mainoo? Ecco cos’ha detto Manna

A ‘Sky Sport’, Manna ha dichiarato: “Nome nuovo in canna? Mainoo? No ma è un calciatore che è accostato da agosto per età prospettiva, ma la squadra è consolidata. Siamo contati in mezzo al campo, non è una novità, ma neanche un alibi. I ragazzi prima o poi torneranno e noi faremo le nostre valutazioni”.

Poi sul match ha aggiunto: “Sarà una partita ostica, contro un avversario complicato. Questo è uno stadio caldo e loro si giocano tanto, ma anche noi”.