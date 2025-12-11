Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Lesione e lungo stop: il difensore salterà Udinese – Napoli

di
Conte stringe la mano a Runjaic prima di un incrocio fra Napoli e Udinese

Il Napoli tornerà in campo domenica alle ore 15.00 per affrontare l’Udinese. Gli azzurri sono chiamati ad un riscatto immediato dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica e a mantenere la continuità in campionato, dove si trovano in vetta insieme al Milan. Tantissime le assenze per questo match, a cui se n’è aggiunta un’altra ancora: anche Jordan Zemura sarà out.

Udinese, out Zemura: salterà il Napoli

Il terzino dell’Udinese ha patito una lesione al flessore, che lo terrà quindi fuori dai campi per un bel po’. L’assenza di Zemura contro il Napoli, quindi, è oramai certa e costringerà l’allenatore dell’Udinese Runjaic ad adattare qualcuno sulla sinistra, vista la contemporanea assenza di Kamara. Si tratta di un’altra assenza molto pesante per i friulani, che già devono fare a meno di Arthur Atta, una delle stelle della squadra e, tra l’altro, anche obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio.

Il difensore dell'Udinese Zemura in campo per una gara di Serie A
Zemura in campo con l’Udinese

Udinese-Napoli è la gara degli assenti

Ai tre assenti dell’Udinese (Zemura, Kamara e Atta) si sommano i sette del Napoli: Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Gutierrez e Lobotka. Insomma, entrambi gli allenatori si ritroveranno con scelte di formazione pressocchè obbligate e a dover fare a meno di diversi calciatori molto importanti.

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie