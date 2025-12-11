Lesione e lungo stop: il difensore salterà Udinese – Napoli

Il Napoli tornerà in campo domenica alle ore 15.00 per affrontare l’Udinese. Gli azzurri sono chiamati ad un riscatto immediato dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica e a mantenere la continuità in campionato, dove si trovano in vetta insieme al Milan. Tantissime le assenze per questo match, a cui se n’è aggiunta un’altra ancora: anche Jordan Zemura sarà out.

Udinese, out Zemura: salterà il Napoli

Il terzino dell’Udinese ha patito una lesione al flessore, che lo terrà quindi fuori dai campi per un bel po’. L’assenza di Zemura contro il Napoli, quindi, è oramai certa e costringerà l’allenatore dell’Udinese Runjaic ad adattare qualcuno sulla sinistra, vista la contemporanea assenza di Kamara. Si tratta di un’altra assenza molto pesante per i friulani, che già devono fare a meno di Arthur Atta, una delle stelle della squadra e, tra l’altro, anche obiettivo del Napoli per il mercato di gennaio.

Udinese-Napoli è la gara degli assenti

Ai tre assenti dell’Udinese (Zemura, Kamara e Atta) si sommano i sette del Napoli: Lukaku, Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Gutierrez e Lobotka. Insomma, entrambi gli allenatori si ritroveranno con scelte di formazione pressocchè obbligate e a dover fare a meno di diversi calciatori molto importanti.